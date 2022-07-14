Переход на Единый налоговый счет

С 1 января 2023 года вводится Единый налоговый счет (Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). ЕНС представляет собой единую сумму расчетов налогоплательщика с бюджетом.

Вместо большого количества платежей и необходимости указания различных вариантов реквизитов, денежные средства теперь перечисляются с указанием только ИНН и суммы платежа.

Что поменялось для самозанятых в связи с введением ЕНС?

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