Переход на Единый налоговый счет

Что поменялось для самозанятых в связи с введением ЕНС?



Срок уплаты НПД перенесен с 25 на 28 число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Также нововведения предусматривают возможность уплаты НПД через личный кабинет налогоплательщика в составе Единого налогового платежа (ЕНП) - перечисления денежных средств единой платежкой для всех налогов. Налогоплательщик может внести средства на свой ЕНС, а дальше ФНС России автоматически распределит их по всем налогам. В первую очередь платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии ее возникновения.

При этом сохраняется возможность оплатить НПД так же, как и раньше (не в составе ЕНП): в мобильном приложении «Мой налог», в том числе сформировав квитанцию на уплату налога.

Пени начисляются за совокупную недоимку по всем налогам за каждый календарный день просрочки. Понятие «пени по НПД» перестало существовать.

Посмотреть данные о состоянии ЕНС, внести средства на свой ЕНС, вернуть положительный остаток, который есть на ЕНС, можно через Личный кабинет налогоплательщика.