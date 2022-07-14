Переход на Единый налоговый счет
С 1 января 2023 года вводится Единый налоговый счет (Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). ЕНС представляет собой единую сумму расчетов налогоплательщика с бюджетом.
Вместо большого количества платежей и необходимости указания различных вариантов реквизитов, денежные средства теперь перечисляются с указанием только ИНН и суммы платежа.
Что поменялось для самозанятых в связи с введением ЕНС?
Срок уплаты НПД перенесен с 25 на 28 число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Также нововведения предусматривают возможность уплаты НПД через личный кабинет налогоплательщика в составе Единого налогового платежа (ЕНП) - перечисления денежных средств единой платежкой для всех налогов. Налогоплательщик может внести средства на свой ЕНС, а дальше ФНС России автоматически распределит их по всем налогам. В первую очередь платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии ее возникновения.
При этом сохраняется возможность оплатить НПД так же, как и раньше (не в составе ЕНП): в мобильном приложении «Мой налог», в том числе сформировав квитанцию на уплату налога.
Пени начисляются за совокупную недоимку по всем налогам за каждый календарный день просрочки. Понятие «пени по НПД» перестало существовать.
Посмотреть данные о состоянии ЕНС, внести средства на свой ЕНС, вернуть положительный остаток, который есть на ЕНС, можно через Личный кабинет налогоплательщика.
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